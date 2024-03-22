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Mersin'de 88 Kişi Yakalandı

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Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, 88 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanması amacıyla il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde dron destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, 30 adreste arama yapılırken, 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise 78 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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