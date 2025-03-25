CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

Özgür Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı

Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu posterlerini indirin' talimatı

Valilikten İmamoğlu talimatı! Her yerden toplatılacak
Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıktı

Kayyum atanan Maydonoz Döner'in otomobilleri satışa çıkarıldı

Matbaa kurup milyonlarca sahte dolar bastılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de matbaa kurup 7 milyon 99 bin 200 sahte dolar basan 3 kişilik kalpazan şebekesi çökertildi. Matbaa kurup sahte dolar basan, piyasaya süren ve kuryelik yaparak illere dağıtan şüpheliler tutuklandı.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Silifke Büro Amirliği ekipleri parada sahtecilik suçuna yönelik hassas ve titiz bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonrasında delilleri elde eden polis matbaa kurup sahte dolar basan H.U.'yu, piyasaya süren Y.T.'yi ve kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'yi operasyonla yakaladı.

Matbaa kurup milyonlarca lira sahte dolar bastılar

KURYE OTOGARDA 132 BİN SAHTE DOLARLA YAKALANDI

Operasyonun detaylarına da ulaşıldı. Polisin çalışmasında takipte olan kurye A.T.'nin, Mersin otogarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Kuryeden 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu flaş disk ele geçirildi. Diğer iki şüpheli ise belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Matbaa kurup milyonlarca lira sahte dolar bastılar

2 MİLYON DOLAR PİYASAYA SÜRÜLMEYE HAZIR BULUNDU

Sahte dolar basan şüpheli H.U.'nun kurduğu matbaa yapılan aramada ise 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmeye hazır A4 kağıdı üzerinde sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi, 1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirildi. Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 ABD Doları olduğu, basım aşamasındakilerle tutarın 7 milyon 99 bin 200 dolar olduğu öğrenildi.

Matbaa kurup milyonlarca lira sahte dolar bastılar

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Matbaa kurup milyonlarca lira sahte dolar bastılar

Matbaa kurup milyonlarca sahte dolar bastılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Dolar Tüm dünyada en çok sahtesi bulunan ve ne kadar dolaşımı olduğu net bilinmeyen paradır. Ekonomiye cari açığa ve ülkesine katkı sağlayan bu adamları neden tutukluyorsunuz :)) TL basıp enflasyonumu artırısınlar.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratsa:

NEDEN İSİMLER ACIK ACIK YAZILMIYO YOKSA YABANCI UYRUKLULARMI.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title