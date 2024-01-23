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Mersin'de 23 kilo esrarla yakalanan mahkum tutuklandı

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Mersin'de kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişi, 23 kilo 100 gram esrar ile yakalandı. Yakalanan şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan arandığı belirlendi.

Mersin'de kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişi 23 kilo 100 gram esrar ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden otobüs ile Mersin'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, otogarda bir kişiyi 23 kilo 100 gram esrarla yakaladı.

Yakalanan şüphelinin 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı ile aranan R.M. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan R.M. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mersin Narkotik Suçlar Cezaevi Yakalama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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