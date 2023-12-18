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Menteşe'de motosikletin çarptığı kişi hafif yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir motosikletin yaya çarpması sonucunda bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı hastaneye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosikletin yaya çarpması sonucunda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bir yemek firmasına ait kurye motoru yolun karşısına geçmeye çalışan emekli okul müdürü olduğu öğrenilen Kadir Y.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kadir Y., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Kadir Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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