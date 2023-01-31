Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz son yolcuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Dönemin eski başbakanlarından merhum Adnan Menderes'in idam edildiği anın fotoğraflarını çeken 90 yaşındaki İsmail Şenyüz, Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dönemin eski başbakanlarından merhum Adnan Menderes'in idam edildiği anın fotoğraflarını çeken 90 yaşındaki İsmail Şenyüz, Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri Emekli Astsubay İsmail Şenyüz, dün akşam 1 aydır tedavi hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Şenyüz için bugün Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İsmail Şenyüz'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şenyüz'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adnan Menderes Ahmet Efendi Karşıyaka 3. Sayfa Haberler

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