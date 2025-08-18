Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar

Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Haber Videosu

Zam teklifini protesto etmek için iş bırakan memurların protestoları sürerken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktı. Yıldırım "Ekmekten koparttığım parça, bütün emekçilere hak görülen parça. Şu an Çalışma Bakanlığı'nın önüne koyacağım parça, ne yazık ki Türkiye'nin yüzde 80'lik gelirinin, patronlara, şirketlere ayrılan pay" dedi.

Kamu çalışanlarının maaş, sosyal hak ve çalışma koşullarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, gergin bir dönemece girdi. Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulan sendikalar, bugün Türkiye genelinde bir günlüğüne iş bıraktı.

SON TEKLİF DE REDDEDİLDİ

Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam teklifinde 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL'lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi.

İŞ BIRAKMA KARARI ALDILAR

Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.

BAKANLIĞIN ÖNÜNE EKMEK BIRAKTILAR

Protestolar kapsamında sokağa inen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktı.

Yıldırım bakanlığın önünde yaptığı açıklamada "Ekmekten koparttığım parça, bütün emekçilere hak görülen parça. Şu an Çalışma Bakanlığı'nın önüne koyacağım parça, ne yazık ki Türkiye'nin yüzde 80'lik gelirinin, faiz lobisine, patronlara, şirketlere ayrılan pay" ifadelerini kullandı.

İŞTE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN KONFEDERASYONLAR

  • Memur-Sen
  • Türkiye Kamu-Sen
  • Devlet Memurları Konfederasyonu
  • Birleşik Kamu-İş
  • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
  • Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu
  • Çalışan Sen
  • Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu
  • YURT-Sen
  • Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu
  • Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)

GÖZLER SON TOPLANTIDA

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

4 kişinin can verdiği otobüs kazası anbean kamerada
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.