Haber : Son dakika haberi: Meksika'da alkollü sürücü polisleri ezdi: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Meksika'da alkollü sürücü polisleri ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... - Meksika'da alkollü sürücü polisleri ezdi: 1 ölü, 3 yaralı Meksika'da alkollü sürücünün yol kenarındaki polislere çarptığı feci kazada 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

- Meksika'da alkollü sürücü polisleri ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da alkollü sürücünün yol kenarındaki polislere çarptığı feci kazada 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de, alkollü sürücü ve arkadaşının bulunduğu araç trafik denetimi için yol kenarında bulunan 4 polise çarptı. Şehir kamerası tarafından kaydedilen olayda, hızla gelen araç polislere çarparak birkaçını hava savurdu. Kaza sonrası polislerden biri hayatını kaybederken, diğer 3'ü ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisleri hastaneye sevk etti. Yaralı polislerin vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu fakat durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Operasyon sonrası yakalandılar

Olaydan sonra kaçan araçta bulunan biri şoför olmak üzere 2 kişi yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yetkililer olayın sorumlusu olan gençlerin alkollü olduklarını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

Mexico City Tragger Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title