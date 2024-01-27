Marmaris'te terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Çiftlik koyuna terk edilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Çiftlik Koyu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi. İddiaya göre göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan Adası diyerek Çiftlik koyuna terk edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kurtarıldı. - MUĞLA