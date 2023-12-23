Marmaris'te ev ve araç yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde çıkan ev yangını devam ederken, otoparkta çıkan araç yangını itfaiye ve otopark çalışanları tarafından söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde çıkan ev yangını devam ederken, otoparkta çıkan araç yangını itfaiye ve otopark çalışanları tarafından söndürüldü.
Marmaris Tepe Mahallesi 35/1 sokakta bulunan otoparkta park halindeki 48 M 3897 plakalı araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Otopark çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın motor bölümünden çıkan duman ve alevlere önce otopark çalışanları, ardından itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araçta soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA