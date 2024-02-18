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Marmara Denizi'nde batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları yoğunlaştı

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Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını bulmak için yapılan arama çalışmaları Bandırma çevresindeki koylarda yoğunlaştı. Gemide çalışan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni bulundu. Arama çalışmaları geminin battığı lokasyondan Bandırma Körfezi yönüne doğru güçlü bir dip akıntı olduğu tespit edildiği için Dutliman Mahallesi'nde de devam ediyor.

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma çevresindeki koylarda yoğunlaştı.

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dün dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı. Arama çalışmalarımın 4. gününde geminin battığı lokasyondan Bandırma Körfezi yönüne doğru güçlü bir dip akıntı oluştuğu tespit edildi. Bu sebeple kayıp 5 mürettebatı bulmak için gerçekleştirilen çalışmalar geminin enkazının yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dutliman Mahallesi üzerinde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Dutliman Mahallesi'nde koordine olan AFAD, NAK Arama Kurtarma ve Bursa Mag-Der ekipleri arama çalışmalarına destek veriyor. Çok sayıda personelin katıldığı arama çalışmalarında çevredeki koylar ve kayalıklar hem karadan hem de denizden didik didik aranıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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