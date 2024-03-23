Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araç Mardin kent merkezinde durdurularak arandı. Aramada, 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin merkezde yapılan operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan bir şüphelinin ikametinde ve iş yerindeki aramada, 2,42 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN