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Mardin'de uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde yapılan operasyonda araçlarında ve adreslerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri hakkında adli işlem yapıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde aracında ve adreslerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmalarda, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri hakkında adli işlem yapıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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