Mardin'de uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde aracında ve adreslerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmalarda, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri hakkında adli işlem yapıldı. - MARDİN