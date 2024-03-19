Mardin'de Şüpheli Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi
Mardin'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de şüphe üzerine durdurulan araçta polis ekiplerinin yaptığı aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır'dan Mardin'e gelen şüpheli araç, durdurularak arama yapıldı. Aramada, 4 kilo 45 gram esrar ve 480 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN