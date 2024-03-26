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Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

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Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde 25 adrese yapılan aramalarda, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 26 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 792 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 31 adet tabanca şarjörü, bin 178 adet tabanca fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği dipçiği, 161 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 4 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 16 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çelik yelek, 2 adet dedektör ele geçirilerek, 17 adet cep telefonu, 18 adet sim kartı ve 1 adet hafıza kartına da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 5'i adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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