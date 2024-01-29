Mardin'de otomobil kazası: 6 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Lozan Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobilin çarptığı 2 yaya ile birlikte yaralanan toplam 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN