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Mardin'de otomobil kazası: 6 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ve 2 yaya da yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Lozan Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobilin çarptığı 2 yaya ile birlikte yaralanan toplam 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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