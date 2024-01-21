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Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İpekyolu Yerköy mevkiinde 06 BTJ 202 plakalı otomobil ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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