Mardin'de motosiklet kazası: 1'i ağır, 2 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dörtyol mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1'i ağır, 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN