Mardin'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Olay gece saat 15.30 saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dicle Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumumun ağır olduğu belirtilen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nusaybin Devlet Hastane'sine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN