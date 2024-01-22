Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde minibüs ile otomobil çarpıştı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN