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Mardin'de hava destekli trafik denetimi: 19 araç sürücüsüne ceza

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Mardin'de trafik ekipleri tarafından drone destekli yol denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde toplam 233 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Mardin'de hava destekli trafik denetimi: 19 araç sürücüsüne ceza

MARDİN - Mardin'de trafik ekipleri tarafından drone destekli yol denetimi gerçekleştirildi.

Mardin Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik denetimlerini dron destekli yapmaya başladı.

Yapılan denetimlerde toplam 233 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 79 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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