Mardin'de FETÖ ve PKK'ya yönelik 36 operasyon düzenlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla 2024 Ocak ayında Mardin'de bölücü terör örgütü FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 36 operasyon düzenlenmiştir" dedi.

Nusaybin Kaymakamlığında aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, asayiş ve güvenlik verilerini gözden geçirerek suç oranlarını azaltmak ve huzur ortamını sağlamanın, aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmenin temel hedefleri olduğunu söyledi. Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam etmekte olduğunu belirten Akkoyun, 2024 Ocak ayında Mardin'de bölücü terör örgütü FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 36 operasyon düzenlendiğini dile getirdi. Huzur ortamının devamı için vatandaşların desteğiyle terör örgütleri ile mücadelenin aynı irade ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

"Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde etkin mücadele uygulaması başlayan mobil göç noktaları, İçişleri Bakanlığımızın yaptığı planlama çerçevesinde gerekli alt yapı hazırlıkları da tamamlanarak 30 büyükşehire yayılmıştır. İlimizde de Artuklu ilçesi Karayolları Parkı mevkiinde bulunan mobil göç noktası aracımız kurularak düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine devam etmektedir. Bağımlılıkla mücadelemizi de hassasiyetle devam ettirmekteyiz. Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimizde uyuşturucu madde girişini engellerken, diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini de sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde ilimizde ocak ayı içerisinde toplamda 117 operasyon düzenlenmiş, operasyonlar çerçevesinde 19 kişi gözaltına alınmış, 9 kişi de tutuklanmıştır."

Kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları çerçevesinde ocak ayında 6 operasyon düzenlendiğini ve yakalanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Vali Akkoyun, "Huzur ve güven uygulamaları çerçevesinde aranan 200 kişi yakalanmıştır. Trafik denetimleri çerçevesinde ocak ayında 130 bin 412 araç denetlenmiştir. Tüm bu çalışmalar ışığında 2024 Ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre Mardin'imizde trafik kazalarında maalesef kısmi bir artış görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte de Mardin'in daha huzurlu, daha güvenli bir kent olabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Vali Akkoyun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu gayretli çalışma sırasında vatandaşlarımızdan öncelikle 112 ihbar hattını etkin bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Suçla, suçluyla mücadelede vatandaşlarımızın bizlere bu anlamda göstermiş oldukları destek çok önemlidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Mardinli hemşehrilerimizden göstermiş oldukları bu desteği devam ettirmelerini talep ediyorum."

Toplantıya Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı da katıldı. - MARDİN