Mardin'de 80 şüpheliden 19'u tutuklandı

Mardin'de polis ekipleri tarafından yapılan bir haftalık çalışmalarda yakalan 80 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 41 şüpheli yakalandı. Aralarında 2 ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunana 16'sı tutuklandı. Kent genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise, 39 şüpheli yakalandı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Aramalarda; 36 kilo 300 gram likit metamfetamin, 34 kilo 113 gram metamfetamin, 28 kilo ara kimyasal, 63 gram esrar, 25 adet captagon hap, 4 gram eroin, 4 adet ecstasy hap, 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. - MARDİN