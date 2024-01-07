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Mantar toplamaya giden kişi kayboldu, jandarma tarafından bulundu

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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde mantar toplamaya gittiği arazide kaybolan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Kaybolan kişinin sağlık durumu iyi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde mantar toplamaya gittiği arazide kaybolan şahıs, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mantar toplamaya giden grubun içerisinden ayrılan N.Y. arazide kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu N.Y. arazide sağ olarak bulundu. Tim komutanı soğuk havada üşüyen vatandaşa üzerindeki parkasını verdi. Ekipler tarafından bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bilecik Söğüt Kurtarma Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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