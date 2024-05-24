Manisa Valisi Enver Ünlü Traktör Sürücülerine Yönelik Eğitim ve Reflektör Dağıtım Törenine Katıldı

Manisa Valisi Enver Ünlü, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen Traktör Sürücülerine Yönelik Eğitim ve Reflektör Dağıtım Törenine katıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şehzadeler İlçesi Yeniharmandalı Mahallesinde traktör sürücülerinin römorklarında görünürlüğü sağlayan ve Karayolları Trafik Kanunu gereği kullanımı zorunlu olan üçgen reflektör hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

"Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, azaltılması ve traktörlerin özellikle gece şartlarında görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim sonrası traktör sürücülerine 100 adet üçgen reflektör dağıtılarak trafik kurallarına uymaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Programda yaptığı konuşmada Manisa'nın ülkede en çok traktörün bulunduğu il olduğunu söyleyen Vali Enver Ünlü, "Manisa'da tarım sezonu başladı. Bütün üreticilerimize bereketli, hayırlı bir sezon diliyorum. Manisa'mız ülkemizde en çok traktöre sahip il konumundadır. Bundan dolayı ne yazık ki istemediğimiz trafik kazaları meydana gelmekte ve can kayıpları yaşanmaktadır. Çok ocaklar söndü, çok canlar yandı. Alacağımız basit tedbirlerle bu kazaların, can kayıplarının önüne geçebiliriz. 2 adet reflektörün fiyatı sadece 150 TL. 150 TL'yi nereye vermiyoruz ki. Traktörlerimize Rops demiri takarsak hayat kurtarır. Tepe lambası hayat kurtarır. Özellikle tarlaya gidip yola çıktıktan sonra tekerlekleri silmeliyiz. Çünkü silmezsek tekerlekler çamurla dolar, reflektörleri silmeliyiz" dedi.

Üreten bütün çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Ünlü, "Çiftçilerimiz bizim için üreten, değer katan, Aşık Veysel'in dediği gibi toprağı işleyen, bizim karnımızı doyuran Atatürk'ün dediği gibi milletin efendisidir. Bizim baş tacımızdır. Ben de köy çocuğuyum. Çok basit tedbirlerle hem kendi canını hem de diğer canlarımızı koruyabiliriz. Artık 21. Yüzyıldayız. Çok basit tedbirlerle kazaların önüne geçebiliriz. Yeter ki bu tedbirleri alalım. Trafik kurallarına uyalım" diye konuştu.

Programın sonunda Vali Enver Ünlü, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte traktörlere reflektör taktı.

Reflektör dağıtım programına Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve vatandaşlar katıldı.

Traktör Sürücülerine Yönelik Eğitim ve Reflektör Dağıtım Törenine katılan, Harmandalı İlkokulu öğrencilerine kitap hediye eden Vali Enver Ünlü daha sonra Harmandalı Mahallesindeki vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. - MANİSA