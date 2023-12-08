Manisa'da yasadışı göçmen operasyonu: 33 göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan kapalı kasa bir kamyonet içinde ülkeye yasadışı yollardan giren 15'i çocuk 33 göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık Çarşamba Günü saat 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesinde araçlar durduruldu. Yapılan aramalarda Kapalı kasa kamyonetin arkasında 15'i çocuk toplam 33 Afganistan uyruklu oldukları düşünülen göçmen yakalandı. 33 yabancı uyruklu şahıs hakkında mağdur göçmen kapsamında ifadeleri alınarak 6458 sayılı kanun kapsamında sınır dışı işlemlerine başlanıldığı açıklandı. Mağdur göçmenlerle yapılan görüşmede şüpheli şahısların kendilerini kişi başı 1600 Dolar karşılığında Manisa ilinden Balıkesir-Ayvalık ilçesine organizatörlerin ayarlayacakları su botları ile Yunanistan'a kaçak yollarla gideceklerini beyan etmeleri üzerine araçlarda bulunan M.D. (29), S.T. (27), E.D. (27) ve A.C. (25 Afganistan doğumlu) şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli A.C. isimli şahıstan 36 bin 810 TL, 300 dolar ve şüpheli E.D. isimli şahıstan 7 bin TL paraya ve olayda kullanılan araçlara el konuldu. 7 Aralık tarihinde Göçmen Kaçakçılığı Suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan; M.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.T., E.D. ve A.C. isimli 3 şüpheli şahıs tutuklandı. - MANİSA