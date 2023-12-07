Manisa'da yapılan alkol denetiminde 23 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol denetiminde 6'sı alkollü araç kullanmaktan toplam 23 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 2 aracın trafikten men edildiği ve 6 sürücünün de sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan alkol denetiminde 6'sı alkollü araç kullanmaktan toplam 23 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 2 aracın trafikten men edildiği uygulamada 6 sürücünün de sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sorumluluk alanındaki yollarda 00.00-02.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak "Alkol Denetimi" yapıldı. Faaliyete 18 Jandarma trafik timi ve 40 trafik personeli katılırken, uygulamada 785 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimde 6 sürücüye "yasal sınır üzerinde alkollü araç kullanmak" maddesinden olmak üzere toplam 23 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı, 2 aracın trafikten men edildiği ve 6 kişinin de sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı bildirildi. - MANİSA