Manisa'da Üzüm Bağı Dolandırıcılığı Şüphelisi Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağını satmak istediğini öne sürerek çok sayıda kişiden "kapora" alarak dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine çok sayıda kişiden kapora toplayıp üzüm bağını satmayan Y.T'yi (20) takibe aldı.

Bu şekilde 2,5 milyon lira değer biçtiği üzüm bağı için 6 kişiden "kapora" adı altında yaklaşık 80 bin lira topladığı belirlenen zanlı evinde yakalandı.

Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.