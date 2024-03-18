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Manisa'da Pala ve Satırlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Manisa'da iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Mart tarihinde Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Aralarında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çok sayıda gencin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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