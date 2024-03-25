Manisa'da Otobüslere Yönelik Denetimlerde 7 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik yapılan denetimlerde 7 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri tarafından 22-23 Mart 2024 tarihlerinde, 34 ekip 65 personel ile şehirlerarası yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, 404 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 7 araç ve sürücüsüne toplam 12 bin 861 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MANİSA