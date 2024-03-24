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Manisa'da kumar operasyonu: 27 kişiye para cezası, 5 kişi hakkında adli işlem

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesinde 4 farklı iş yerinde kumar oynadığı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye 173 bin 475 TL para cezası kesilirken kumar oynatan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesinde 4 farklı iş yerinde kumar oynadığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 348 adet iskambil kağıdı, 442 adet para yerine kullanılan pul, 111 adet okey taşı, 1 adet kayıt cihazı, 2 adet zar, 1 adet hesap defteri, 800 TL para, 2 adet yaz boz ele geçirildi.

Operasyonla ilgili kumar oynadığı tespit edilen 27 şahsa toplam 173 bin 475 TL idari para cezası uygulanırken ikamet ve iş yeri sahipleri A.A. (63), İ.Z. (51), V.A. (31), O.A. (29), O.D. (29) isimli şahıslar hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlemlere başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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