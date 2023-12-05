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Manisa'da Kış Lastiği Denetimi: 361 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kış lastiği denetimlerinde 361 araç sürücüsüne para cezası kesildi, 77 araç trafikten men edildi ve 10 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir trafik ortamı sağlanması amacıyla kış lastiği denetimi yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla kış lastiği denetimi yaptı. 11 bin 732 aracın kontrol edildiği denetimlerde 361 araç sürücüsüne para cezası kesildi, 77 araç trafikten men edilirken 10 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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