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Manisa'da feci kaza: 2 ölü

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Manisa'da feci kaza: 2 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki araca bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki araca bir tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli istikametinde yolun sağ tarafında park halinde olan Şerafettin Gülmez idaresindeki 45 K 0627 plakalı araca aynı istikamette seyir halinde olan A.K. idaresindeki 16 AH 812 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücü Şeraffettin Gülmez ve ablası Birgül Akça olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Şerafettin Gülmez'in eşi S.G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Piyadeler Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

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