Manisa'da Bekçi Kulübesinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs bekçi olarak çalıştığı ve yapımı devam eden bir kooperatif binasının bekçi kulübesinde ölü halde bulundu. İhsan Öğünç'ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs bekçi olarak çalıştığı ve yapımı devam eden bir kooperatif binasının bekçi kulübesinde ölü halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Turgutlu OSB içerisinde bulunan bir kooperatife ait binanın bekçi kulübesinde meydana geldi. Kulübede yerde yatan şahsı gören bir vatandaş durumu 112 acil sağlık ve emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri bir süredir kooperatif binası önünde bulunan kulübede bekçilik yapan 63 yaşındaki İhsan Öğünç'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, İhsan Öğünç'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MANİSA