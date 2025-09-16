Haberler

Manisa'da Arı Ölümleri İnceleniyor

Manisa'da Arı Ölümleri İnceleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halitpaşa Mahallesi'nde yaşanan arı ölümleri üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. İlk tespitlere göre arıların zehirlendiği belirlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde yaşanan arı ölümleri üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. İlk gözlemlerde arıların zehirlendiği tespit edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde çok sayıda arının ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ilk tespitlerde arıların zehirlendiği ve kovanlarda büyük oranda arı kaybı olduğu belirlendi. Yetkililer tarafından gerekli numuneler alınırken, kesin sonuçların laboratuvar incelemeleri sonrası netleşeceği ifade edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin bitkisel ve hayvancılık olarak birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna dikkat çekerek, çiftçilerin tarımsal ilaçlamalarını akşam saatlerinde yapmalarının bu tür kayıpları önlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.