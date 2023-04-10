Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Seçkin T. idaresindeki 06 GE 5700 plakalı otomobil ile Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Habip Z. yönetimindeki 07 ADY 592 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Habip Z., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Seçkin T., hastaneye gitmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA