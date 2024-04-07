Manavgat İlçe Jandarması Ramazan Bayramı tatili için trafik uyarısı yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları trafik konusunda uyardı. Diğer taraftan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg karakollarda devriye görevine başladı.

Ramazan Bayramı Trafik tedbirleri kapsamında Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Jandarması ekiplerince Konya - Antalya Karayolu Hacıobası Yol kontrol noktasında denetimler arttırıldı. Vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığının "Hayatla Yarışılmaz" mottosu kapsamında farkındalık oluşturarak sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılarak broşür ve materyaller dağıtıldı.

Diğer taraftan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı emrine verilen 3 adet Togg araç Side, Selimiye ve Çolaklı Jandarma Karakolları bünyesinde devriye görevine başladı. - ANTALYA