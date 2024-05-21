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Manavgat Çevre Yolunda Motosiklet Kazası

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Manavgat çevre yolunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Manavgat çevre yolunda motosikletin aynı istikamette seyir halindeki otomobilin arka tamponuna çarparak sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Çakmakçı'nın kullandığı 07 LRE 56 plakalı motosiklet, Manavgat çevre yolunda aynı istikamette gitmekte olan Burcu Uğurlu Kabukçu'nun kullandığı 06 BIF 297 plakalı otomobile arka tamponundan çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Çakmakçı, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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