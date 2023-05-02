Malezya'da petrol tankerinde yangın: 3 mürettebat kayıp

Malezya'nın güney kıyılarındaki bir petrol tankerinde yangın çıktı. Mürettebattan 23'ü kurtarılırken, kayıp 3 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Çin'den Singapur'a doğru 28 mürettebatla birlikte yola çıkan bir petrol tankeri, Malezya'nın Johor eyaletindeki Tanjung Sedili açıklarındayken alev aldı. Bölgeye devriye botu gönderilirken, tankerden yoğun duman yükseldi. Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA) Direktörü Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, "Gemideki 23 mürettebat civardaki iki gemi tarafından kurtarıldı, diğer 2'sini biz kurtarmayı başardık. Ancak 3 mürettebat kayıp" ifadelerini kullandı. Zakaria, arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini, kayıp mürettebatın tankeri terk ederek denize atlayıp atlamadığının henüz bilinmediğini aktardı.

Komşu Singapur'daki denizcilik yetkilileri de kayıp 3 mürettebat için çevredeki gemilere uyarı geçildiğini belirtti. - KUALA LUMPUR