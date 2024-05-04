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Malatya'da Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi

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Malatya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun çantasında 1 kilogram Metamfetamin maddesi bulundu. Şahıs tutuklandı.

Malatya'da polis ekiplerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yolcunun çantasında 1 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadının üst ve çantasında yapılan detaylı aramalarda 1 kilogram Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.K. isimli kadın sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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