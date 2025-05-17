Malatya'da PKK'nın fesih kararına destek

Malatya'da PKK'nın fesih kararına destek
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Malatya'nın Kernek Mahallesi'nde bir araya gelen esnaf, terörsüz bir Türkiye hedefiyle başlatılan barış sürecine destek amacıyla vatandaşlara lokum ve kayısı çikolatası dağıttı.

Malatya'nın Kernek Mahallesi'nde bir araya gelen esnaf, terörsüz bir Türkiye hedefiyle başlatılan barış sürecine destek amacıyla vatandaşlara lokum ve kayısı çikolatası dağıttı.

Kernek Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, esnaflar kendi imkanlarıyla temin ettikleri lokum ve kayısı çikolatalarını vatandaşlara ikram etti. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, esnaflar birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Etkinlik sırasında konuşan esnaflardan İrfan Yılmaz, Türkiye'nin uzun yıllardır terör nedeniyle büyük acılar yaşadığını belirterek, "Bugün burada Malatya Kernek Meydanı'nda lokum ve kayısı çikolatası dağıtarak barış sürecine küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sürece verdiği destek çok kıymetli. Türkiye, 40 yıldır süren terör prangasından inşallah kurtulacak" dedi.

Etkinliğe katılan bir diğer esnaf Aziz Öztürk ise "Cumhurbaşkanımız ve MHP Lideri'nin bu süreci sahiplenmesi çok kıymetli. 40 yıldır bu milletin canını yakan terör örgütü PKK'nın sona erdiğini duyuyoruz. Bu, çok büyük bir gelişme. Malatya esnafı olarak bu sevince ortak olmak ve barış ortamına katkı sağlamak amacıyla lokum ve kayısı çikolatası dağıtıyoruz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Bu uğurda kim emek veriyorsa Allah razı olsun. Bu ülkede ayrımcılık yapmak isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin" şeklinde konuştu.

Esnaf, benzer etkinlikleri farklı mahallelerde de sürdürmeyi planladıklarını ifade ederek, Malatya halkını barış sürecine destek vermeye davet etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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