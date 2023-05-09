Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya- Ankara karayolu istasyon kavşağı mevkiinde meydana gelen ilk kazada Ankara istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 34 DCH 188 plakalı Fiat marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Z.G.'ye çarptı. Kazada Z.G. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnönü Mahallesi Kongre ve Kültür Merkezi yan tarafında meydana gelen ikinci kazada ise A.A. idaresindeki 06 FK 3740 plakalı Opel marka otomobil ile M.P. yönetimindeki 46 AFP 114 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada M.P. yaralandı. Her iki kazada yaralananların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, kazalarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA