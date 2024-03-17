Malatya'da huzur ve güven uygulaması

Malatya'da huzur ve güven uygulaması

MALATYA - Malatya'da kent genelinde 84 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 32 ekip 84 personelle kent genelinde huzur-güven uygulaması yaptı. Genel asayiş olaylarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada bin 813 kişi sorgulanırken 57 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda aranması bulunan 1 kişi yakalanırken, 6 yoklama kaçağı hakkında ise işlem yapıldı.