Lavaşların arasında uyuşturucu taşıyan zehir taciri yakayı ele verdi

Kayseri'de lavaş ekmeklerin arasında kente uyuşturucu sokmaya çalışan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada lavaş ekmeklerin arasında piyasa değeri 200 bin TL olan 3 kilo uyuşturucu madde bulundu. Bulunan uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili A.F. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ