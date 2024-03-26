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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 uyuşturucu kullanıcısı yakalandı

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Narkotik yakalamalarının hız kesmeden devam ettiği Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan 8 uyuşturucu kullanıcısı yakalandı.

Bursa'dan Tavşanlı'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri oluşturdukları uygulama noktasında art arda gelen iki aracı durdurdu. Araç içinde bulunan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. isimli şahısların üzerinde ve araç içinde yapılan aramada 4.4 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve payp ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat başlatılırken, şüphelilerden S.D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 25 bin 954 TL cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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