Kütahya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin eşyaları arasında 49 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki bir kişinin eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki T.A. isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada, 49 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA