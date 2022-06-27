Kütahya'da park halindeki araçta yangın Kütahya'da park halindeyken yangın çıkan otomobilde maddi hasar oluştu. Kütahya'da park halindeyken yangın çıkan otomobilde maddi hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, M.G. isimli kişi, otomobilini Saray Mahallesi Fuat Paşa Caddesi üzerine park etti. Bir süre sonra park halindeki aracın motor bölümünden duman geldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. Bu arada vatandaşlar, alevler içinde kalan araca yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen Kütahya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Kütahya Saray 3. Sayfa Haberler

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