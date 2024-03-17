Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan aramada, yolcu eşyaları arasında 49 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüste eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki T.A. (59) isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada, 49 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA