Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şahsın eşyaları arasında 249,95 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki şahsın eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki A.T. (53) isimli şahsın eşyaları arasında yapılan aramada, 249,95 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA