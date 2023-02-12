Kütahya'da korkutan yangın

Kütahya'da 6 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 11 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında yaşanan korku ve panik İHA kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın bodrum katında kağıt deposu olarak kullanılan bölümde yangın çıktı. Dumanlar bir anda tüm apartmanı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaş kurtarılmayı bekledi. Ekipler bir yandan mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya, bir yandan da yangını söndürmeye çalıştı. Bu arada dumanlar apartmanın üçüncü katındaki dairenin tüm odalarını sardı. İçeride kalan 2 kişiye güçlükle ulaşıldı. İki kişi baygın vaziyette ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evlerinin balkonunda mahsur kalan 11 kişi ise, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Amiri Nihat Saltık, depodaki yangının 30 dakikalık çalışma sonucu tamamen söndürüldüğünü kaydetti. Polis olayla alakalı inceleme başlatırken, yangın sırasında yaşanan korku ve panik İHA kamerasına yansıdı. - KÜTAHYA