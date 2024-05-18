Kütahya'da Kızılçukur köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kızılçukur köyünde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, Eşen köyü halkı yaptı. Köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınırken, Orman İşletme arazözleri 100 metrekarelik örtü yangını alanında soğutma çalışması yaptı. - KÜTAHYA